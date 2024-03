«Sarà il tavolo regionale del centrodestra a scegliere i candidati sindaci»

Fratelli d'Italia riunisce il coordinamento regionale: intervista a Filoteo Di Sandro

CAMPOBASSO. Se il centrosinistra pare in fase avanzata (o avanzante) rispetto alle scelte in vista delle elezioni amministrative del giugno prossimo, per scegliere i candidati sindaci del centrodestra, a Termoli e Campobasso, occorrerà riunire il tavolo dei coordinatori regionali di coalizione.

Nessuna investitura preconfezionata, dunque, ma proposte su cui confrontarsi, sono quelle che i partiti che compongono lo schieramento conservatore a traino sovranista, caleranno sul tavolo.

Di questo si è discusso stamani a Campobasso, nell'ambito del primo coordinamento regionale di Fratelli d'Italia, convocato da Filoteo Di Sandro, che ha visto debuttare i nuovi dirigenti eletti nei congressi provinciali e i rappresentanti istituzionali insediatisi dopo le elezioni regionali del 2023.

Nota a margine anche sulla sanità, la madre di tutti i temi, con Di Sandro che ribadisce come altri tagli non dovranno esserci nel Molise. Nel tavolo del coordinamento lo stesso coordinatore regionale, i due presidenti provinciali Desio Notardonato e Costanzo Della Porta (nella doppia veste visto che è senatore) e l'onorevole Elisabetta Lancellotta.