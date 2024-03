Fdi esce allo scoperto: «Chiederemo un vertice in una delle città tra Campobasso e Termoli»

CAMPOBASSO. Come già riferito, coordinamento regionale di Fratelli d'Italia convocato questa mattina da Filoteo Di Sandro presso l’hotel Rinascimento a Campobasso, ha visto la partecipazione di molti dirigenti di Partito, della delegazione parlamentare (On. Lancellotta e Sen. Della Porta), dei consiglieri ed assessori regionali.

Nella riunione sono stati affrontati diversi argomenti, quelli inerenti alla politica regionale, la questione della sanità e dell’emodinamica di Isernia, le strategie per le prossime scadenze elettorali, le prossime iniziative del partito sul territorio. .

Dopo ampia e serena discussione e dopo aver ribadito con forza la centralità del Partito, il coordinamento ha deliberato, all’unanimità dei presenti, di: difendere con forza ed in ogni sede la sanità pubblica ed in modo particolare il servizio di emodinamica di Isernia, al momento proposto dai commissari come servizio accorpato a quello di Campobasso; chiedere al prossimo tavolo della coalizione di centrodestra la possibilità di esprimere un vertice in una delle città tra Campobasso e Termoli.

Il coordinamento si è aggiornato agli inizi del prossimo mese di aprile.