«Riconoscere lo Stato di Palestina», prosegue la raccolta firme: è ora di "Schierarsi"

TERMOLI. Quasi ogni settimana, dalla fine di gennaio, l'associazione Schierarsi dedica il sabato pomeriggio alla raccolta firme dedicata alla proposta di legge di iniziativa popolare sull'affermazione della Palestina come stato sovrano. Sottoscrizioni che possono essere effettuate anche al Comune di Termoli e informandosi sul sito dell'associazione "Schierarsi".

Presenti la referente locale Mariella De Filippis e i consiglieri comunali Daniela Decaro e Antonio Bovio.

«Con la presente proposta di legge si intende riconoscere in modo esplicito e de jure lo Stato di Palestina. La risoluzione dell’Onu numero 3237 del novembre 1974 ha riconosciuto all’OLP (organizzazione per la liberazione della Palestina) lo status di osservatore ritenendo opportuno aprire un costante dialogo internazionale per regolamentare congiuntamente ogni questione relativa all’autodeterminazione del popolo palestinese e giungere ad un processo di pace. La successiva risoluzione dell’Onu numero 43 del 1997 ha meglio definito il nome Olp attribuendole in ogni documento ufficiale una più chiara qualifica di Stato, riconoscendo inoltre al nascente soggetto una serie di diritti e privilegi tra i quali la possibilità di essere ascoltato nei più differenti consessi internazionali in occasione di dibattiti riguardanti il territorio e la popolazione della Palestina.

Ancora, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n.67/19 nel novembre del 2012 riconoscendo alla Palestina lo status di osservatore permanente, come Stato non membro, conferendo uno status equivalente, in seno all’Onu, a quello riconosciuto allo Stato della città del Vaticano. In attuazione dell’art.21 del Trattato sull'Unione europea (Tue) che precisa che l'azione dell'Unione sulla scena internazionale ha, tra gli altri, le finalità di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, il Parlamento Europeo con la risoluzione 2014/2964 ha approvato, con larga maggioranza, il riconoscimento dello Stato di Palestina non mancando di ricordare che il fine da perseguire attraverso la ricerca della creazione dei due Stati rientra nella competenza dei singoli Stati membri e ponendosi, quindi, come uno strumento di indubbia rilevanza politica sovranazionale e caratterizzandosi per una sua sollecitazione rivolta, sia pure indirettamente, agli stessi Stati membri dell’Unione Europea».

