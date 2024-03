Il centrodestra si riscatta in Provincia, finisce 6-4: tra gli eletti Fraraccio e Scurti

CAMPOBASSO. Ritorna compatto l'asse del centrodestra nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, dopo la sconfitta maturata il 5 novembre scorso nella sfida tra presidenti, in cui prevalse Pino Puchetti su Orazio Civetta. Nonostante non votassero i consiglieri comunali di Guglionesi, decaduti in seguito alle dimissioni del sindaco Antonio Tomei, la lista di centrodestra Insieme in Provincia ha avuto 50.302 voti ponderati, pari al 60%, contro 33.637 della lista Cives Provincia Democratica, pari al 40%.

Dei dieci eletti, 6 vanno al centrodestra, con Angelo Del Gesso, Bruno Fraraccio, Fiorenza Del Borrello, Gianni Di Iorio, Alessandro Pascale e Anna Pollace. Nel centrosinistra eletti Antonio Tomassone, Antonio Vinciguerra, Oscar Scurti ed Evelina D'Alessandro.