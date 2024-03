«Quello che non doveva accadere purtroppo è accaduto», spunta un documento di gennaio

GUGLIONESI. La componente politica Guglionesi nel Cuore, quella vicina a Leo Antonacci, esce allo scoperto dopo il commissariamento.

«Quello che non doveva accadere purtroppo è accaduto!

Guglionesi avrà un Commissario ad amministrarlo per oltre un anno. Non mettendo minimamente in discussione la professionalità e le competenze del Commissario designato, alla quale anzi approfittiamo per augurarLe un proficuo lavoro, per Guglionesi e per i Guglionesani, era un evento assolutamente da evitare, o perlomeno limitarlo in un periodo brevissimo di tempo. Noi ci abbiamo provato, prima cercando in tutti i modi la strada della “collaborazione”, ed una volta ad aver constatato le dimissioni irrevocabili del Sindaco, ci siamo subito prodigati con atto scritto nel dare la disponibilità a formulare le dimissioni dei consiglieri comunali dal notaio, unico atto che avrebbe permesso un commissariamento dell’Ente brevissimo. Purtroppo sia nell’opposizione che negli amici di cordata di maggioranza hanno prevalso egoisticamente le posizioni soggettive e di comodo mirate a possibili ricollocazioni future, invece che “LA MIGLIORE SOLUZIONE” per la collettività….

Conclusione? Commissariamento di oltre un anno… questo è!

Nei nostri documenti precedenti, avevamo preannunciato la nostra volontà di continuare nell’informare il popolo di cosa è realmente successo in questi mesi, e la nostra azione verità continua riportando e raccontando fedelmente i passi che hanno portato al Commissariamento con vari documenti.

Oggi fedelmente riportiamo il documento che i consiglieri appartenenti al gruppo Guglionesi nel Cuore hanno letto il 16/01/2024 quasi un mese prima delle dimissioni del sindaco, quando le stesse non erano nemmeno ipotizzate, in una riunione di maggioranza, e da dove si evince come le nostre azioni erano solo e sempre PROPOSITIVE, con il solo intento di performare la macchina amministrativa.

Tutte le note di responsabilità e tradimento di cui siamo stati oggetto in questo periodo sia come gruppo, che come amministratori di maggioranza naturalmente le rispediamo ai mittenti, evidenziando che la nostra unica responsabilità, più volte autonomamente riconosciuta, si ferma all’individuazione delle persone che hanno composto la NOSTRA lista nelle ultime amministrative…. Non di certo nella loro azione amministrativa…. Quella rimane soggettiva, ed a noi ancora oggi sconosciuta!!

Evidentemente quanto da altri raccontato oltre a non corrispondere al vero, mirava esclusivamente ad addossarci responsabilità non nostre.

Buona lettura»

DOCUMENTO GUGLIONESI NEL CUORE del 16 gennaio 2024.

«Dopo aver atteso pazientemente il tempo necessario ai nuovi eletti di rodare il nuovo percorso amministrativo intrapreso, ed entrare consciamente nei meandri della sua complessa macchina, oggi è il momento delle verifiche, del rispetto dei programmi, del rispetto delle intenzioni e degli accordi preelettorali, nati e formatosi in oltre 2 anni di opposizione congiunta, e che hanno visto il concretizzarsi in una roboante e vincente campagna elettorale.

​Ricordiamo agli attuali amministratori, specie a quelli che oggi con ripudio si sottraggono dall’accostamento con il nostro gruppo, che l’azione di “Guglionesi nel cuore” è stata determinante sin dalla fase embrionale del percorso, nell’ideare un progetto credibile, nel costruire una lista, nell’individuare il candidato sindaco, nel redigere un programma elettorale, nell’organizzare una sede ed una campagna elettorale….

Il tutto con un solo obiettivo: porre rimedio ai danni causati dalla peggiore amministrazione che mai abbia governato il nostro comune (fino ad oggi), ed insieme ad essa, procedendo ad una radicale nuova organizzazione degli uffici comunali, in particolare l’ufficio finanziario.

​dobbiamo constatare, oggi, e con nostro enorme disappunto, che l’idillio presente fino al giorno della proclamazione, è incredibilmente scomparso sin dal giorno successivo, per la precisione dopo 12 ore dalla proclamazione, senza accordo alcuno e soprattutto senza la consueta comunicazione usa al gruppo fino a quel momento. Frettolosamente venne nominata la giunta comunale e quindi improvvisamente, insieme all’idillio, scomparvero le telefonate quotidiane, gli incontri, le strategie e quella complicità che rendeva tutti gli appartenenti al gruppo compartecipi dello stesso unico progetto.

​Francamente ne soffrimmo parecchio, soprattutto nel non comprendere il motivo di tali comportamenti, ma noi imperterriti e malati di sano campanile, continuammo nella nostra azione di sostegno convinti che il tempo sanasse tutto, e ci adoperammo anche in prima persona, alla ricerca di figure che potessero realmente coadiuvare gli amministratori nella loro funzione, partendo dalla figura del segretario comunale, ruolo imprescindibile per un comune come Guglionesi, e ad oggi ancora assente… Chissà perché?

​Tornando ad oggi, improvvisamente constatiamo che “Guglionesi”, che fino a poco tempo fa era un comune dove dipendenti e consulenti facevano la fila per venirci a lavorare, oggi è rifiutato da tutti, indistintamente dal ruolo. Emblematico è l’ultimo caso dove, una segretaria, stimatissima per doti tecniche e morali è repentinamente andata via senza neanche attendere la scadenza naturale del suo mandato. Ma davvero nessuno di voi si è chiesto, “cosa sta succedendo?”. Ma davvero non vi accorgete dell’assenza di controllo che voi amministratori avete sull’ente che amministrate? E davvero pensate che il presentare un programma elettorale al popolo serva solo a carpire dei voti, e non invece a rispettarlo fino all’ultimo rigo? Il dup – questo sconosciuto - vi dice qualcosa?

​Ma la cosa più sconcertante, è che da amministratori continuate ad accettare di “essere amministrati”, non avendo contezza delle conseguenze degli atti amministrativi posti in essere fino ad oggi e soprattutto non avendo chiari gli obiettivi politici da perseguire a beneficio della comunità. E voi per tutta risposta cosa fate? Vi girate dall’altra parte, lasciando fare e disfare e sminuendo il nobile ruolo che il popolo vi ha riconosciuto di “amministratori”.

Volete qualche esempio?

Il folle bando per mestoli e stoviglie con costi quintuplicati rispetto al mercato

I 13 computer in un comune dove nemmeno ci sono 13 persone e dove ci risulta ne sono stati acquistati altri non più di 2 anni fa

L’idea del nuovo cloud con pa digitale quando il comune di Guglionesi è dal marzo scorso che ha lo stesso servizio con Halley.

La mancanza assoluta di lavoro e programmazione del bilancio di previsione 2024-2026, tanto che se non fosse intervenuta la proroga sareste stati costretti ad approvarlo in modo frettoloso senza un serio lavoro di programmazione.

Ma come potete accettare questo? Il bilancio di previsione insieme al dup è l’atto principe di ogni amministrazione, e per voi sarebbe stato il primo, quello da fare con le proprie idee, con i propri programmi…. Con le proprie mani… e voi delegate tutto ad altri?

Per fortuna alcune di queste operazioni, grazie anche al nostro lavoro ai fianchi sono state parzialmente tamponate, altre invece procedono imperterrite per la loro strada con il vostro avallo ad alta velocità.

​Al di là di quello che può essere l’eventuale risvolto giuridico che tali azioni possono ripercuotere sulle vostre persone (più volte siete stati avvertiti nel merito, ma è anche vero che siete grandi e vaccinati…) rimane la questione morale che più ci coinvolge e più ci spinge a chiedervi di porvi rimedio, perché purtroppo, nel vostro amministrare il popolo ci vede complici, quasi uniti da una sola strategia politica…. Ma così non è…. Lo sapete voi… lo sappiamo noi…. E francamente desideriamo che lo sappiano tutti!

​a questo punto, qualora ci sia volontà di tornare a lavorare di gruppo, come noi auspichiamo, non possiamo prescindere dal formularvi alcune semplici richieste che, tra l’altro, erano da sempre elementi oggetto del nostro stare insieme.

Porre in prima piano il lavoro sul bilancio di previsione, maggiore attenzione alle variazioni di bilancio;

Annullare tutti provvedimenti dirigenziali riguardanti le spese folli sopra riportate, evitando il persistere di tali atteggiamenti;

Essere parte attiva della discussione riguardante il bilancio di previsione soprattutto ed in ottemperanza al “dup”, vero momento politico dell’anno;

Individuare la strada che porti all’immediata riorganizzazione degli uffici comunali, così come scritto nel programma elettorale ed annunciato pubblicamente nei comizi elettorali.

Chiediamo invece, ad amministratori che liberamente hanno scelto di candidarsi con il simbolo di Guglionesi nel cuore, sposandone principi ed obiettivi, lo facciano non solo per i 2 mesi di campagna elettorale passati, ma per i 5 anni di amministrazione futuri. Sicuramente non permetteremo a nessuno di coinvolgerci in un’attività amministrativa che non ci vede coinvolti e protagonisti in prima persona, e che si muova in modo diametralmente opposto al nostro normale modus operandi. Questo non può, e non deve essere artatamente confuso con il voler amministrare, ma semplicemente inteso come voler apportare il proprio bagaglio di esperienza, cultura idee conoscenze e metterlo al servizio di voi amministratori…. Se volevamo amministrare ve lo assicuriamo, avremmo avuto il coraggio di presentarci con le nostre facce!

Chiarito questo doveroso passaggio, anticipiamo che nel rispetto delle libertà di tutti, compreso la nostra, qualora non venissero accolte le nostre richieste ne prenderemo atto, anticipandovi un doveroso documento che spiegherà alla gente di Guglionesi il perché delle nostre scelte, a tutela di quella immagine che per noi di “Guglionesi nel cuore” ancora oggi è motivo di vanto ed orgoglio.

Lo dobbiamo a Guglionesi, al suo popolo, alla gente di “Guglionesi nel cuore” che più non si riconosce in questo modo di amministrare».