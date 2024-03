Roberti: «Mi complimento col presidente Marco Marsilio, porteremo avanti i progetti comuni»

TERMOLI. Il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, commenta l'esito delle elezioni in Abruzzo.

«Mi complimento e rivolgo gli auguri al collega Presidente Marco Marsilio per la riconferma alla guida della Regione Abruzzo.

Venerdì scorso, all’Aquila, sono salito sul palco insieme a Marco Marsilio, ad alcuni altri Presidenti di Regione di centrodestra e altri esponenti della nostra coalizione, per chiudere la campagna elettorale, in vista del voto di ieri. E già in quell’occasione si respirava un’aria di rinnovato entusiasmo e grande fiducia.

I cittadini abruzzesi hanno premiato, ancora una volta, il centrodestra e il buon governo del centrodestra.

Sono contento di questa vittoria per diversi motivi: Marco ha dimostrato con i fatti, negli ultimi cinque anni, cosa significhi governare bene, con il riconfermato Presidente abbiamo progetti in itinere, perché Abruzzo e Molise devono collaborare e portare avanti iniziative comuni a beneficio dei rispettivi territori regionali e, poi, ho avuto modo di conoscere e apprezzare la sua grande umanità.

Mi compiaccio anche del risultato di Forza Italia, che si attesta sul 13,4%, a testimonianza del grande lavoro che il segretario nazionale Antonio Tajani sta portando avanti su tutti i territori, dimostrando che il partito, nonostante la scomparsa di Silvio Berlusconi, continua a ottenerne grandi consensi. Dopo la scomparsa del nostro compianto Presidente, infatti, in tanti avevano preannunciato un possibile dissolvimento del nostro partito e, invece, con i fatti e i risultati stiamo dimostrando come Forza Italia sia un partito in grado di dare continuità alla politica di Berlusconi.

Ancora complimenti a auguri di buon lavoro al riconfermato presidente Marco Marsilio, ai consiglieri regionali di maggioranza eletti e ai rappresentanti di Forza Italia che siederanno in Giunta e consiglio Regionale».