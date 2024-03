«Campo largo inefficace», Della Porta demolisce il centrosinistra

TERMOLI. La vittoria di Marsilio in Abruzzo conferma la solidità della coalizione di centrodestra. Lo afferma il senatore Costanzo Della Porta: «All’esito del voto d’Abruzzo faccio i più vivi complimenti al presidente Marsilio e alla sua squadra, ai miei colleghi parlamentari per l’ottimo risultato sul territorio, a conferma del grande lavoro svolto da fratelli d’Italia, dalla coalizione di centrodestra anche nella regione Abruzzo.

Questo dimostra senza dubbio la fallacia del cosiddetto campo largo, perdente in Abruzzo così come anche in Sardegna laddove, solo il voto disgiunto, per una manciata di voti ha consentito alla candidata della coalizione avversaria di diventare presidente della Regione.

Una rondine non fa primavera, come si sa. La tenuta della coalizione a trazione Fratelli d’Italia è ormai un dato certo e sono altresì contento della tenuta anche degli altri partiti».