Elezioni in Provincia, Roberti: «Il risultato testimonia l’ottimo lavoro portato avanti sul territorio»

CAMPOBASSO. Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti commenta l'esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Campobasso.

«Ho seguito attentamente lo spoglio delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Campobasso, un ente a cui tengo in maniera particolare, del quale sono stato prima Consigliere e, per quattro anni, Presidente. Il centrodestra ha dimostrato, con i numeri, che detiene stabilmente la maggioranza all’interno delle amministrazioni dei Comuni molisani e ha dimostrato che vince quando corre unito e senza spaccature.

Partiamo dai dati del voto ponderato: la lista di centrodestra ha totalizzato 50.302 voti, pari al 65,79%. In termini assoluti, invece, la lista ha ottenuto 473 voti di sindaci e consiglieri comunali, quasi il doppio dell’altra lista. Un risultato importante, che testimonia l’ottimo lavoro che stiamo portando avanti sul territorio.

I complimenti e l’in bocca al lupo per il lavoro che li attende vanno ai sei consiglieri eletti e un forte ringraziamento va agli altri candidati che hanno dato il loro fattivo contributo per il risultato della lista ‘Insieme in Provincia’. Un sentito grazie anche ai consiglieri uscenti con cui ho avuto modo di lavorare in maniera serena, proficua e costante dal dicembre 2021 all’agosto 2023 e con i quali abbiamo dato risposte concrete su tutto il territorio provinciale».