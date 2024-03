«Bene Fraraccio secondo eletto in Provincia, ora puntiamo su europee e amministrative»

TERMOLI. Il commissario regionale della Lega, Michele Marone, esprime grande soddisfazione per l'affermazione politica della Lega alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Campobasso.

«È risultato eletto infatti Bruno Fraraccio, consigliere comunale a Termoli ed esponente storico del partito leghista molisano.

Bruno Fraraccio è risultato il secondo eletto della coalizione di centrodestra con 6.964 voti ponderati. Tale risultato - continua Marone - è il segno che la Lega in Molise è viva e rappresentativa del territorio e si pone come forza politica seria, concreta ed efficiente.

Abbiamo davanti tante battaglie - conclude Michele Marone - che vedranno la Lega protagonista sia per le elezioni per il rinnovo, l'8 e 9 giugno, del Parlamento europeo che per le amministrative, in particolare per i comuni di Campobasso e Termoli. La Lega c'è con donne e uomini competenti, affidabili e determinati».