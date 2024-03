Coalizione civica approva le linee programmatiche, «Aperti al confronto»

TERMOLI. Dopo l'incontro di sabato scorso, ospitato nello studio del notaio Vincenzo Greco, il coordinamento delle associazioni civiche ha approvato le linee programmatiche elaborate da appositi gruppi di lavoro in vista dell’imminente appuntamento elettorale di Termoli.

È stato così condiviso un progetto innovativo e alternativo che, insieme al percorso civico intrapreso, caratterizza la nostra proposta politica per le prossime comunali.

Il documento programmatico verrà presentato alla cittadinanza e ad eventuali altri soggetti politici e sociali territoriali che vorranno confrontarsi con noi per un arricchimento ed un’auspicata compartecipazione.

Si avvia quindi un dialogo con i cittadini desiderosi di partire da una profonda discontinuità programmatica e metodologica per il futuro governo di Termoli e disposti a partecipare alla scelta di un candidato sindaco di espressione civica, con una storia limpida e coerente, che sia interprete e primo garante della piena attuazione del programma comune.

È anche in via di elaborazione un calendario di incontri con la cittadinanza e il mondo dell’attivismo civico, che porterà alla definizione di un’alleanza basata su una visione chiara e alternativa della Termoli del domani, frutto del confronto programmatico di questa coalizione, fondata sull’attivismo civico e sociale come principale forza motrice del necessario cambiamento.

Daremo puntualmente conto del processo di costruzione di questa inedita alleanza per consentire a tutti di essere informati dell’evoluzione di un’impresa democratica nella quale sollecitiamo i cittadini a essere protagonisti.

Siamo certi di trovare al nostro fianco molte persone che, stanche di un agire politico che le ignora e le mortifica, vogliano contribuire a scrivere una nuova pagina per la loro Città».

La coalizione civica è rappresentata da Alternativa Civica, Termoli Domani, Rete della Sinistra ed Equità Territoriale».