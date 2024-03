Altre fibrillazioni nella coalizione progressista, su Mileti si riunisce ancora il M5S

TERMOLI. Si restringerebbe sempre più la coalizione progressista a supporto della candidatura dell'avvocato Joe Mileti a sindaco di Termoli.

Dopo il distinguo di Massimo Romano con Costruire Democrazia, nuove fibrillazioni sarebbero emerse in una riunione avvenuta nella serata di ieri nel Movimento 5 Stelle, la cui scelta al tavolo di ormai 3 settimane fa comincerebbe a scricchiolare. M5S che come nel Pd aveva registrato anche alcuni malumori al suo interno, basti pensare le prese di posizione di uno dei consiglieri regionali, ad esempio.

Il quadro non più granitico venutosi a creare attorno alla proposta lanciata ufficialmente dalle sei sigle che avevano preso parte al tavolo stanno rimettendo in discussione piano piano un po' tutto, anche se fino a poche ore fa, dalle parole del commissario Antonio Giuditta, il Pd sembrava determinato a proseguire sulla strada intrapresa.

A questo scopo, per compattare proprio gli ambienti dem, ma anche discutere di quello che sta accadendo, in questi giorni sarà di nuovo riunita l'assemblea degli iscritti sia di circolo che di federazione, per arrivare a un chiarimento definitivo su quello che ata avvenendo nella "galassia" progressista.