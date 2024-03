Decreto elezioni, Della Porta (FdI): nostro voto convintamente a favore

ROMA. «Il decreto Elezioni interviene positivamente su molti argomenti e rende più partecipativo il voto dell'8 e 9 giugno prossimi. La parte più importante di questo provvedimento è il voto per gli studenti fuorisede, un passo fortemente voluto dalla destra che oggi finalmente diventa realtà.

La sinistra ulula alla luna sui nostri provvedimenti ma solo perché non è stata in grado di metterli in campo quando era al governo e in questo decreto non vi è nulla di vergognoso da dover sanare. Anzi, si avvicina la partecipazione dei cittadini al voto, anche aumentando lo stanziamento dei fondi per i seggi. Sul terzo mandato da Fratelli d'Italia non vi è alcun imbarazzo perché abbiamo sempre votato alla stessa maniera. Con questo decreto, insomma, si danno più regole ed è per questo che il nostro voto è convintamente a favore».

Lo ha dichiarato, in Aula, il senatore di Fratelli d'Italia, Costanzo Della Porta.