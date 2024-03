«Della Porta bacchetta Gravina, sui fondi per la sanità Fitto non ha tagliato nulla»

ROMA. Il senatore di Fratelli d'Italia, Costanzo Della Porta, replica al consigliere regionale del M5S Roberto Gravina.

«Rispetto a quanto affermato dal consigliere Gravina sul definanziamento di risorse per 1,2 mld di euro per la edilizia sanitaria, al fine di dare corretta informazione, il Ministro Fitto ha prontamente dichiarato che Il progetto 'Ospedale sicuro' non subirà tagli di finanziamenti. Resta la cifra di 1,65 miliardi prevista inizialmente nel Pnrr, ma una parte di risorse, per iniziative che "non rispettano i vincoli del Pnrr" sono tornati al "finanziamento originale", ossia al programma straordinario di investimenti pubblici in sanità previsto nell'articolo 20 della legge 67 del 1988 e che molte Regioni non hanno ancora esaurito”. Inviterei il consigliere Gravina e i suoi colleghi che spesso si avventurano in dichiarazioni inesatte, di stare più attenti soprattutto quando si tratta di temi così delicati, sui quali la sterile polemica politica di parte non ha alcun senso».