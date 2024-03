Donzelli chiede a Pallante di candidarsi sindaco a Campobasso, a Termoli strada libera per Forza Italia

TERMOLI. La politica regionale in movimento verso le prossime elezioni amministrative. Se il centrosinistra si dibatte tra frizioni e divisioni, col campo largo che a Campobasso non ha saputo coalizzare tutti, vista la doppia candidatura Forte-Ruta, e a Termoli la designazione di Joe Mileti è sempre più una incognita nella coalizione progressista, ora sarà il turno del centrodestra.

Anche perché se è pur vero che mancano ancora poco meno di due mesi alla presentazione delle liste, non si può arrivare all'ultimo tempo utile, considerando che a fine marzo ci sarà anche lo stop pasquale.

Per questo, ieri a Roma sono stati convocati dal responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli i vertici di Fratelli d'Italia del Molise, proprio per fare sintesi sulle proposte da lanciare in vista del turno elettorale dell'8 e 9 giugno. Amministrative evidentemente che devono essere gestite in tempi rapidi, magari per poi concentrarsi sulle europee, banco di prova per eccellenza del Governo Meloni, a quasi due anni dal voto del 22 settembre 2022 che ha lanciato l'attuale premier a Palazzo Chigi.

Per questo, riuniti con Donzelli i parlamentari, il coordinatore regionale, assessori e consiglieri regionali.

Proprio Donzelli ha richiesto la disponibilità all'attuale presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, di candidarsi a sindaco di Campobasso, mossa che sino a ieri non era stata contemplata negli ambienti molisani. Pallante si è riservato, dovrà pensarci e confrontarsi all'interno del suo gruppo. Un'azione forte, quella che il maggiorente nazionale di Fdi tenta, per riportare dopo tanti anni il centrodestra al governo del capoluogo, dove manca dai tempi di Gino Di Bartolomeo.

Una scelta, quella meloniana su Campobasso, che di fatto spiana la strada a Forza Italia per Termoli, dove è sempre più rampante l'indicazione dell'attuale assessore all'Urbanistica Nico Balice. Casella che appartiene agli azzurri, e il recente ingresso di Balice in quota forzista ne avrebbe consolidato le chance.