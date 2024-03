Istituzione del Distretto tecnologico in Molise, «Dobbiamo puntare sempre più in alto»

Istituzione del Distretto tecnologico: intervista ad Angelo Primiani

CAMPOBASSO. Si è parlato anche della Gigafactory di Termoli nella conferenza stampa che il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle ha convocato stamani, alle ore 10 presso la Biblioteca del Consiglio regionale a Palazzo D'Aimmo.

Presenti i consiglieri Angelo Primiani, Andrea Greco e Roberto Gravina, per presentare la proposta di legge "Istituzione del Distretto tecnologico e dell'Internet of Things della Regione Molise" e muovere verso un progetto di impresa e industria 4.0.

Come ha riferito Angelo Primiani, primo firmatario della proposta di legge, «Il Molise non può restare indietro con progetti obsoleti ma deve guardare al futuro. Per questo bisogna favorire lo sviluppo economico della nostra regione e attrarre investimenti pubblici nei settori produttivi, attivando un modello di "fabbrica intelligente".

Il Molise può e deve puntare in alto: è in arrivo quasi un miliardo di euro di fondi comunitari, e non possiamo permetterci di perdere questo treno per viaggiare nella direzione di un reale sviluppo per la nostra regione.

In tal senso, abbiamo depositato una proposta di legge per istituire un Polo dell’innovazione, un Distretto tecnologico che mira a valorizzare le nostre alte professionalità, ma anche ad attrarre investimenti e grandi aziende per fare di questo lembo di terra un laboratorio dell’industria 4.0 e proiettare il Molise verso il futuro.

Quello della transizione digitale è un percorso che non può essere ignorato, soprattutto per una regione che soffre grandi carenze in termini di infrastrutture fisiche. Perciò, bisogna puntare su quelle digitali, sostenere le imprese che vogliono fare del Molise un posto più giovane e più moderno.

Concretamente, chiediamo di investire 7 milioni di euro degli oltre 400 del Fondo di sviluppo e coesione con l’obiettivo di stimolare la nascita di hub tecnologici in grado di connettere il mondo della formazione e dell’Università alla crescente richiesta di mercato nel settore del digitale. Quindi far nascere una vera e propria filiera attorno alla tecnologia, sottoscrivendo dei protocolli d’intesa nei settori didattici dell’elettronica, delle telecomunicazioni, del digitale. Ma penso anche a tutto quello che potrebbe svilupparsi nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Oppure al supporto che si potrebbe dare alla nascente Gigafactory di Termoli.

Tutto ciò significa creare lavoro, dare al Molise un’occasione di riscatto. Rendiamo fertile questa terra per quelle realtà ad alto potenziale di sviluppo. Diamo ai giovani la possibilità di restare e realizzare qui i propri sogni. Per farlo, però, bisogna superare la vecchia logica della concessone dei finanziamenti a pioggia e investire davvero per il bene dei molisani».