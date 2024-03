La Coalizione civica si amplia e diventa "progressista": «Per la Termoli di Domani»

TERMOLI. Torna a esprimersi la Coalizione Civica e Progressista per Termoli, che aggiunge il termine "Progressista" alla dizione iniziale, ma con ingressi e uscite rispetto a chi vi partecipa.

Una coalizione «Riformista, progressista, solida e fondata su basi programmatiche chiare. Perché riteniamo che IL PROGRAMMA CONDIVISO DI GOVERNO CITTADINO sia la piattaforma sulla quale COSTRUIRE INSIEME un percorso di rinascita per la città.

La “Coalizione Civica e Progressista” si pone l’obiettivo di scrivere A PIU' MANI una pagina inedita per Termoli, sulla base di un progetto di governo che sia pienamente condiviso.

È ormai chiaro ed evidente che, per superare le vecchie contrapposizioni personalistiche e di potere, servano un nuovo protagonismo della società civile, un profondo mutamento del governo della città, l'apertura e il pieno coinvolgimento dei cittadini, troppo spesso chiamati alla partecipazione solo nella fase elettorale. Il nostro percorso racconta di un'altra storia: incontri, riunioni e confronti sui temi di prioritario interesse per la città e per il territorio che ci hanno visto sempre attenti osservatori della realtà. E oggi riteniamo che tutti si debba essere protagonisti delle scelte fondamentali per la collettività.

Sviluppo sostenibile, sanità, sociale, innovazione, occupazione, corretta gestione dei beni comuni, partecipazione e condivisione, difesa dell’ambiente sono alcuni tra gli obiettivi principali della base programmatica oggetto fino ad oggi di riflessione e confronto.

Ed è con spirito di profonda e reale apertura che la “Coalizione Civica e Progressista per Termoli” invita i cittadini, singoli e associati, ad un reale confronto sulla propria piattaforma programmatica per dar vita ad una coalizione cittadina ampia, innovativa e vincente in vista della prossima competizione elettorale.

Partecipazione, dialogo e condivisione sono le vie da seguire anche per l’individuazione del candidato sindaco. La coalizione lavora ad una rosa di candidati alla carica di sindaco di Termoli aperta al contributo più ampio possibile.

Il candidato sindaco dovrà avere caratteristiche che lo rendano credibile come leale interprete e primo garante dell’attuazione del progetto programmatico che è stato predisposto e che potrà essere integrato dai contributi che verranno dagli ulteriori alleati, sia partiteci che civici, e dai singoli cittadini.

Un progetto ambizioso e concreto, un programma di governo che abbia saldi pilastri sui quali reggersi, una visione chiara per il futuro di Termoli. E poi un sindaco rispettoso del mandato popolare. Sono queste le condizioni necessarie per scrivere insieme, lealmente, una pagina nuova per la città.

La Termoli di domani. E a tal fine, si invitano tutti i cittadini, associazioni, movimenti, categorie e partiti, animati da spirito di cambiamento a mettere da parte posizioni precostituite, e contribuire, con determinazione e coraggio, a disegnare e realizzare la Termoli del domani».

A farne parte ora: Termoli domani, Proposta democratica, Movimento Equità territoriale, Alleanza verdi e sinistra, Insieme, Azione e Liberali e socialisti.