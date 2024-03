Ispezione al Comune di Bari, Della Porta (FdI): incomprensibile la reazione del sindaco Decaro

BARI. La notizia dell'ispezione al Comune di Bari, per verificare l'esistenza di presunte infiltrazioni malavitose nell'amministrazione del capoluogo di Puglia ha scatenato l'ira del sindaco, Antonio Decaro. A difesa dell'iniziativa del Viminale, portata avanti dal ministro dell'Interno Piantedosi giunge il sindaco di San Giacomo degli Schiavoni e parlamentare di Fdi, Costanzo Della Porta.

«Da sindaco considero incomprensibile la reazione di Decaro dopo la decisione del ministro Piantedosi di avviare un’ispezione nel comune di Bari in seguito alla rilevante indagine giudiziaria che ha portato a 130 arresti, tra cui anche un consigliere comunale. Un atto dovuto e una scelta di buon senso, che lui come sindaco dovrebbe essere il primo ad auspicare».

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta.

«Parlare di un ‘atto di guerra’ da parte del ministro e in generale del governo è assolutamente strumentale, soprattutto se si considera che accessi ispettivi simili hanno interessato altri comuni, anche grandi, come quello di Reggio Calabria, Roma e Foggia, a prescindere dal colore politico delle amministrazioni. L’applicazione di una norma preventiva, quindi, non può essere considerata lesiva solo perché riguarda il comune di Bari”, conclude Della Porta».