Clima incandescente all'assemblea dem, sul nome di Mileti si "torna" indietro al tavolo di coalizione

TERMOLI. Il Movimento 5 Stelle incontra il Pd, nelle figure dei coordinatori regionali Antonio Federico e Ovidio Bontempo, questo nel pomeriggio di ieri, nella serata si accende l'arena del Partito democratico, riunito ancora una volta alla sala "Tropicana" de "La Vida".

Un'atmosfera incandescente, come nell'omonima canzone che parla di eruzioni e parole come lava si sarebbero "rovesciate" in un confronto davvero da resa dei conti, perché all'assemblea degli iscritti di circolo e federazione del basso Molise era presente anche quella componente di minoranza, o meglio di non allineati sulla posizione della candidatura a sindaco di Joe Mileti, presentato nella medesima sede il 28 febbraio scorso, che in quella data disertò l'incontro.

Quasi 3 ore di discussione davvero dai toni molto alti, secondo le informazioni che abbiamo attinto, poiché al dibattito non è stato possibile assistere, trattandosi di un vero e proprio conclave interno, con una sintesi finale che ha visto il segretario decretare un nuovo passaggio al tavolo della coalizione progressista per fare chiarezza assieme agli alleati (ancora tali?) sulla scelta compiuta ormai un mese fa.

Ma nel corso del dibattito sarebbe venuto meno anche il sostegno di chi a fine febbraio aveva garantito l'appoggio pieno. Siamo al capolinea?

