«Sulla lotta alle mafie azione di contrasto senza quartiere dal Governo Meloni»

ROMA. «Con legge 20 marzo 2017 n. 8 è stata istituita la nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie.

Essa rappresenta, senza dubbio, un momento cruciale per cristallizzare, al centro del dibattito sociale e politico, il tema della lotta alla criminalità organizzata, per promuovere la cultura della giustizia e della legalità, per responsabilizzare i giovani e stimolarli a un impegno costante nella difesa dei valori della democrazia, della libertà e del rispetto delle regole di convivenza civile. Fondamentale il ruolo delle istituzioni scolastiche, poiché insegnare ai più piccoli il valore della legalità significa far crescere donne e uomini con principi sani.

Lotta senza quartiere ad ogni tipo di mafia è l'obiettivo che si è posto il Governo Meloni sin dal suo insediamento, con norme chiare che disegnano una visione, quella di sconfiggere la criminalità organizzata, restituendo a territori in cui ancora impera la paura il vento forte della libertà e della giustizia".

Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Costanzo Della Porta.