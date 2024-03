Il Pd conferma: «Rivendichiamo il primato della politica, palla al centro del campo progressista»

TERMOLI. Nel solco di quanto sostanzialmente già abbiamo riferito stamani, giunge la nota che ufficializza l'esito dell'assemblea dem di ieri sera a Termoli, dove c'è stato un confronto vivace, anzi vivacissimo, sulle elezioni amministrative.

Il Pd rivendica il primato della politica e passa la palla al centro del campo progressista.

«Nella serata di ieri 20 marzo il circolo del Partito democratico di Termoli, riunitosi in forma "allargata" con la federazione del basso Molise e alla presenza del segretario regionale, dopo ampio e partecipato confronto nel quale è stata ribadito il primato della politica e la centralità degli organismi di partito, riconoscendo tutto il lavoro svolto finora nella costruzione della coalizione e delle liste dal gruppo dirigente, ha confermato il pieno mandato alla delegazione trattante composta dal commissario di circolo Antonio Giuditta, al Segretario di Federazione del Basso Molise Oscar Scurti e al Segretario Regionale Ovidio Bontempo.

È stata condivisa all'unanimità la necessità di riaprire il tavolo della coalizione progressista per una verifica politica chiara alla luce dei fatti nuovi emersi lungo il percorso intrapreso, ripartendo dal lavoro svolto finora dal Partito sul territorio e ribadendo con fermezza l'esigenza primaria di conservare intatte le ragioni dello stare insieme. Pertanto, la coalizione progressista messa in campo con il Movimento 5 Stelle non è in discussione e ogni eventuale rivalutazione sulla scelta del candidato Joe Mileti e/o allargamento del perimetro della coalizione non può che trovare il suo punto di equilibrio e verifica nell'ambito delle scelte dell'intera coalizione e non attraverso momenti di autoreferenzialità di singoli movimenti, partiti o forze civiche che siano, o peggio ancora di nostri iscritti che dovessero muoversi in direzione contraria rispetto a quanto condiviso all'interno della coalizione e del Partito e che si porrebbero, conseguentemente, al di fuori dello stesso.

È stata anche ribadita l'apertura al confronto con le forze politiche e civiche che vorranno condividere un progetto politico/programmatico con lealtà e trasparenza, nel comune ed esclusivo interesse della nostra città».