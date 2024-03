Il Movimento 5 Stelle si spinge più in là: «Alleati del Pd, ma sul tavolo discutiamo di altri nomi»

TERMOLI. Politica in movimento in vista delle elezioni amministrative, col Pd che sceglie di tornare al confronto con gli alleati, partendo dal nome di Joe Mileti, ma il Movimento 5 Stelle dice a chiare lettere che vogliono un altro candidato sindaco.

«Il Movimento 5 Stelle termolese insieme al coordinatore regionale Antonio Federico si è riunito già la scorsa settimana per un chiarimento politico interno su perimetro della coalizione e candidato sindaco individuato. La volontà di tenere in piedi una coalizione progressista che anche a Termoli possa vedere protagonisti il M5S ed il Pd è pienamente confermata, così come è stata affermata la volontà di allargare la coalizione alle altre forze civiche e politiche presenti. Tutto il dibattito cittadino di queste settimane non ci ha lasciato indifferenti ed abbiamo chiesto già da settimane un momento di chiarimento politico interno alla coalizione sulle scelte fino ad ora fatte, a partire proprio da quella del candidato sindaco.

Registriamo con soddisfazione le aperture che vengono anche dal circolo del Pd in questo senso ed auspichiamo che si possa presto ridiscutere tutti insieme le scelte strategiche: partendo dalla individuazione di un nuovo candidato sindaco che possa portare all'ampliamento della coalizione che si dovrà determinare a valle di un confronto programmatico anche serrato».