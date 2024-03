"Pace Terra Dignità" a caccia di firme a Termoli con l'onorevole Piernicola Pedicini

TERMOLI. Lanciata da alcuni giorni, impegno sul territorio mirato alla raccolta firme, quello della lista tenuta a battesimo da Michele Santoro e Piernicola Pedicini, che sarà in lizza alle elezioni europee.

Da ieri in città è approdato il tour per la raccolta firme: «Sostieni la Pace e il Sud con la lista per le Europee2024 “Pace, Terra e Dignità».

«È giunto il momento di dare voce alla nostra volontà di cambiamento! Unisciti a noi nel sostenere la lista “Pace, Terra e Dignità”, l'unico progetto politico che mette al centro la pace e il rilancio del Sud.

Siamo gli unici a chiedere un cessate il fuoco ovunque ci sia guerra e a combattere per ridare dignità al Mezzogiorno d’Italia. Vogliamo trasformare il Sud da periferia d’Europa a locomotore dell'intero continente, un crocevia di rapporti economici con il resto del mondo. Vieni ai nostri gazebo che allestiremo, a partire da oggi, nelle varie regioni del Sud. La tua firma darà forza al nostro impegno!»

A lanciare la sottoscrizione l'ex sindaco Vincenzo Greco: «Stiamo raccogliendo le firme per la presentazione per le prossime consultazioni elettorali europee della lista "Pace, Terra, Dignità'" con capolista Michele Santoro, nella quale lista sono candidati anche il segretario ed altri amici del nostro Movimento Equità Territoriale. Una nuova lista nel panorama europeo. Anche così si rinsalda ed estende la pratica della democrazia. Non trovate?»

