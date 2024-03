«Ripartire dalla partecipazione e dal Comune»: invito al "campo larghissimo"

TERMOLI. Dopo la "scomunica" di qualche giorno fa, seguita alla ufficializzazione della nuova coalizione civico-progressista, Alternativa civica (stavolta senza la Rete della Sinistra) torna a lanciare un appello "larghissimo".

«Ripartire dalla partecipazione e dal Comune.

Alternativa Civica ha concluso il proprio ciclo costituente dopo aver compiuto un percorso preliminare al fine di definire i lineamenti di un avvicendamento di indirizzo politico nelle prossime elezioni comunali di Termoli.

L’obiettivo che ne è scaturito è stato di rianimare e ripopolare la democrazia in un momento in cui un segnale preoccupantissimo di disaffezione, scetticismo complessivo e sfiducia verso la politica si manifesta con una metà degli aventi diritto che non va a votare.

Così si è nel pieno di una crisi dell’idea stessa di democrazia rappresentativa che, se non vogliamo farne una vuota retorica, funziona solo sulla base di una partecipazione reale, consapevole, informata di tutti i cittadini, attraverso la funzionalità e l’autorevolezza dei corpi intermedi dei sindacati e dei partiti: luoghi deputati al dibattito e all’elaborazione di concrete proposte all’istituzione comunale.

Ne consegue che l’idea della politica come bene comune deve prevalere nell’attuale dibattito tra le forze politiche e le rappresentanze civiche, il cui obiettivo non può prescindere dall’idea virtuosa di un’amministrazione comunale efficiente e autonoma che sappia lavorare insieme per il bene dei cittadini, dell’equilibrio del territorio e della salvaguardia delle risorse e che valorizzi le peculiarità locali e il ruolo dei consigli comunali.

Emerge, altresì, in tutta trasparenza, la necessità di aggregare le istanze in campo alternativo alla destra che attualmente governa il Comune, una destra pervasa da un’attitudine vieppiù incompatibile con le politiche sociali e le esigenze dei ceti popolari.

Non rinneghiamo il comunicato che abbiamo diffuso pochi giorni fa ma allo stesso tempo confermiamo l’idea espressa al suo interno di riapertura della discussione politica.

Per questo motivo abbiamo deciso di mettere a disposizione per un confronto nell’ambito progressista il programma preparato e approvato all’interno della coalizione civica con Termoli Domani, Rete della Sinistra e Movimento di Equità Territoriale.

Con questo comunicato convochiamo formalmente tutte le forze civiche e partitiche interessate allo sviluppo del percorso politico, sperando di non dimenticare nessuno: Alternativa Civica, Rete della Sinistra-Termoli Bene Comune, Termoli Domani, Movimento di Equità Territoriale, PD, M5S, Costruire Democrazia, Termoli 2024, Proposta Democratica, Socialisti e Liberali, Insieme, Azione, Italia Viva, Vota X Te, Socialisti, Alleanza Verdi Sinistra.

È il momento di smussare gli spigoli ed estendere la discussione a tutta l’area, individuando insieme il garante del programma che sarà candidato a Sindaco di Termoli. Questo sarà il passaggio preliminare prima del confronto aperto con tutta la cittadinanza termolese invitata ad essere parte attiva di questo processo.

Proponiamo di incontrare i rappresentanti di ciascuna delle sigle elencate Lunedì 25 marzo 2024 alle ore 21 presso sede da comunicare».