Riparte l'azione politica del circolo dem a Guglionesi

GUGLIONESI. Riparte l'azione politica del circolo dem a Guglionesi e lo fa a pochi giorni dalle elezioni del nuovo segretario di circolo, Annamaria Becci. Azione politica che vede linee programmatiche incentrate su quattro punti salienti: costruire, comunità, unità, futuro.

"Care democratiche, cari democratici, i cambiamenti che oggi vive la società sono molteplici, essi ci mettono ogni giorno davanti nuove sfide da affrontare e spesso sono anche molto complesse.

La Politica è chiamata a dare risposte concrete alla comunità per cui dobbiamo impegnarci tutti per la costruzione di una Società in cui ognuno può operare e beneficiare per vivere in maniera dignitosa. Le Battaglie da affrontare sono tante, complesse e difficili, a partire dal contrasto alle disuguaglianze sociali, alla battaglia sul diritto al lavoro, all'ambiente.

Tutti siamo chiamati a dare delle risposte, abbiamo la necessità di mettere al centro il bene comune, il confronto continuo sui temi, che sono poi il vero motore della Democrazia. Solo così facendo possiamo opporci a quella Politica che personalizza le Istituzioni. Anche a Guglionesi, abbiamo bisogno di rimettere al centro della scena politica i partiti e fare una politica che metta al centro gli interessi della collettiva e non quelli dei singoli. Quella politica che crea le condizioni in cui le menti brillanti dei nostri giovani vengano valorizzati e trovino spazio nell'impegno Civico e politico.

Dobbiamo riaffermare, nel nostro Paese, un modello di Politica con la “P” maiuscola. Dobbiamo riscoprire il valore autentico della militanza e della partecipazione.

Oggi è per il prossimo il futuro abbiamo bisogno di tutte quelle donne e quegli uomini che hanno il desiderio di costruire una società vera ed autentica, fuori e lontano dai personalismi politici. Oggi, il Circolo del Partito Democratico di Guglionesi avvia la fase di Tesseramento, perciò tutti coloro che vogliano avere parte attiva per la costruzione del proprio futuro e dare un fattivo contributo per la nostra Guglionesi, possono tesserarsi.

Apprendo ufficialmente la fase di tesseramento, rivolgo a tutti l'invito provare a superare tutti insieme la stagione dei personalisti, delle divisioni acerbanti, delle lotte. È giunto il tempo di camminare insieme, di prenderci per mano lo dobbiamo ai tanti cittadini che ce lo chiedono, alla nostra storia, alle famiglie, ai giovani, così da scrivere una nuova pagina di partecipazione e di impegno civico e politico.

Per tesserati clicca sul link: https://tesseramento.partitodemocratico.it/ Oppure chiama 3492176434".

Il Circolo del Partito Democratico di Guglionesi. Il Segretario PD Guglionesi Annamaria Becci