«Un Molise più attrattivo coi nuovi progetti», Roberti interviene al corso di formazione politica

Corso di formazione politica: l'intervista a Francesco Roberti

TERMOLI. Il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, assieme all’assessore all’Urbanistica del Comune di Termoli, Nico Balice, presente alla cerimonia di consegna degli attestati che hanno fatto calare il sipario sul corso di formazione politica organizzata dal comitato San Timoteo.

Roberti ha sottolineato che «Con la sottoscrizione del fondo di sviluppo e coesione con il premier Meloni; abbiamo 445 milioni di euro che abbiamo programmato e che ricadranno con varie misure sul territorio del Molise per creare quella crescita e quello sviluppo socio-economico che tutti quanti auspichiamo. I fondi saranno spalmati sul territorio con diverse misure, digitalizzazione, infrastrutture, sanità, turismo, cultura e università.





Tutte le misure necessarie a consentire la crescita economica, il Pil e soprattutto l'attrattività di una regione piccola quale quella del Molise». Il presidente della Regione Molise ha parlato anche di Gigafactory, così come aveva fatto il giorno prima il suo vice Andrea Di Lucente a Larino: «Abbiamo fortemente collaborato con la governance di Acc. Infatti è un intervento di due miliardi e mezzo di euro che ricadranno sul territorio del Molise non solo su Termoli.





Abbiamo seguito da vicino tutte quelle che sono le autorizzazioni rilasciate per iniziare a costruire questa Gigafactory per cui la posa della prima pietra si prevede per i primi di maggio e da lì ci sarà la possibilità di iniziare a fare altri ragionamenti visto che si tratta di un intervento rilevante e garantirà l'occupazione di oltre duemila persone».