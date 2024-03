Giorgia Meloni in Molise, l'attesa del premier tra piazza prefettura e il teatro Savoia

CAMPOBASSO. «Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alle ore 11.30, sarà a Campobasso per la Firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Molise (Teatro Savoia Piazza Gabriele Pepe 5)».

Questo il lancio sul sito istituzionale di Palazzo Chigi della visita del premier in Molise, la prima da quando è diventata capo del Governo. Un evento politico che di fatto inaugura tre mesi molto intensi, da qui al possibile ballottaggio delle comunali, che vedranno in Molise al voto Campobasso e Termoli e con lo snodo delle elezioni europee.

Protocollo rigidissimo per accedere al Teatro Savoia, anche per la stampa, forze dell'ordine a cordonare piazza Prefettura e atmosfera di grande attesa all'interno, dove sono già presenti pressoché tutti, in attesa dell'arrivo del presidente del Consiglio.

