Il premier Meloni e Roberti firmano l'intesa sull'accordo di sviluppo Governo-Regione

L'intervento di Giorgia Meloni

CAMPOBASSO. Pochi minuti di ritardo sulla scaletta di marcia e per l'arrivo di un premier è quasi un record. Intorno alle 11.40 il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni è arrivata in macchina in piazza Prefettura, a Campobasso, e ha percorso a piedi, con la gente accorsa e rigorosamente dietro le transenne che la chiamavano per salutarla, il breve tratto che la separava dall'ingresso.

Indosso un completo chiaro, la Meloni si è diretta in teatro, dove ad accoglierla c'era tutta la politica molisana, a cominciare dal presidente della Regione, Francesco Roberti, che assieme alla vice sindaca reggente di Campobasso, Paola Felice, e al presidente della Provincia Giuseppe Puchetti, hanno atteso la stessa Meloni all'ingresso della struttura.

Brevi i saluti in sala, poi la Meloni dalla prima fila, nei posti riservati, ha assistito all'intervento del Governatore Roberti, per poi prendere la scena.

La Meloni ha spiegato a cosa siano destinati i 445 milioni di fondi che il Governo ha riservato al Molise.