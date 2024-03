Primi riscontri al nuovo dialogo riaperto da Alternativa Civica in vista delle amministrative

TERMOLI. Una decina di persone, delegazioni di varie sigle e componenti, quelle che nella serata di ieri hanno risposto all'appello lanciato sabato scorso da Alternativa civica, una delle quattro gambe dell'originaria coalizione civica, che poi ha avuto altre evoluzioni.

Era noto l'orario d'incontro proposto, le 21 di ieri sera, ma non il luogo, che alla fine è stato scelto nel Cafè de Paris, in via Abruzzi ed è stata anche una location storicamente giusta, visto che il primo passo di Alternativa civica venne mosso proprio in quegli spazi, il 19 novembre scorso. Ripartire dalla partecipazione e dal Comune. Alternativa Civica ha concluso il proprio ciclo costituente dopo aver compiuto un percorso preliminare al fine di definire i lineamenti di un avvicendamento di indirizzo politico nelle prossime elezioni comunali di Termoli. L’obiettivo che ne è scaturito è stato di rianimare e ripopolare la democrazia in un momento in cui un segnale preoccupantissimo di disaffezione, scetticismo complessivo e sfiducia verso la politica si manifesta con una metà degli aventi diritto che non va a votare».

Questi i contenuti alla base dell'iniziativa, che voleva riaccendere una discussione a campo larghissimo, dopo tutte le vicende che hanno portato a frazionare in almeno 3-4 cordate l'intero assetto civico, progressista e riformista.

Alle 21 erano presenti Alternativa civica, Socialisti, Termoli Libera (che debutterà domani in conferenza stampa) e Rete della Sinistra, ma poi, in corso d'incontro si è aggiunto qualcun altro. Vedremo se il seme gettato porterà a una iniziativa che avrà un seguito. Il tempo comincia a trascorrere in modo inesorabile e dopo la Pasqua, rimarranno una quarantina di giorni per determinare liste e candidature in vista delle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno.

Alla riunione hanno partecipato Andrea Colangelo per il M5S; Matteo D'Errico per il Psi; Mario Di Blasio, Domenico Palazzo e Luca Scatena per Alternativa Civica; Pino D'Erminio per Termoli Libera, Antonello Manocchio e Roberto Carluccio per la Rete della Sinistra; Antonio Giuditta e Oscar Scurti per il Pd.