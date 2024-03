Question time in Consiglio regionale su sanità e opere pubbliche

CAMPOBASSO. Presieduta dal presidente Quintino Pallante si è svolta nella mattinata la seduta numero 10 del Consiglio regionale dedicata interamente al question time.

In particolare, si sono svolti i seguenti atti rogatori ai quali hanno fornito risposta gli esponenti della Giunta regionale:

Interrogazione con risposta orale, a firma dei Consiglieri Greco e Primiani, ad oggetto "Programmazione nuova annualità dei fondi destinati al finanziamento delle attività culturali svolte dai comuni e dalle Associazioni presenti sul territorio molisano - chiarimenti". Ha dato risposta per l’Esecutivo l’Assessore Salvatore Micone. Per gli interroganti il Consigliere Andrea Greco si è detto non soddisfatto dei chiarimenti ricevuti.

Interrogazione con risposta orale, a firma dei Consiglieri Fanelli, Salvatore e Facciolla, ad oggetto: «"Assegnazione dei fondi destinati ad investimenti per la realizzazione di opere pubbliche" - Annualità 2024. Chiarimenti procedura e valutazione proposte». Ha dato risposta per l’Esecutivo Il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta, Vincenzo Niro. Per gli interroganti la Consigliere Micaela Fanelli si è detta non soddisfatta dei chiarimenti ricevuti.

Interrogazione con risposta orale, a firma del Consigliere Fanelli, ad oggetto "Provvedimenti in seguito all'annullamento da parte del Tar Molise della nomina dell'avvocato Maria Calabrese a Consigliera di Parità della Regione Molise. Interrogazione al Presidente della Giunta Regionale. Ha dato risposta per l’Esecutivo Il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta, Vincenzo Niro. Per gli interroganti la Consigliere Micaela Fanelli si è detta non soddisfatta dei chiarimenti ricevuti.

Interrogazione con risposta orale, a firma dei consiglieri Salvatore, Facciolla e Fanelli, ad oggetto "Appalti di servizi ASReM". Ha dato risposta per l’Esecutivo l’assessore Michele Iorio. Per gli interroganti la Consigliera Alessandra Salvatore si è dichiarata non soddisfatta dei chiarimenti ricevuti.

Interrogazione con risposta orale, a firma dei consiglieri Greco e Primiani, ad oggetto «Lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Sente-Longo lungo la Strada Provinciale 86 "Istonia"». Ha dato risposta per l’Esecutivo l’assessore Michele Marone.

Per gli interroganti il consigliere Andrea Greco si è detto soddisfatto dei chiarimenti ricevuti.