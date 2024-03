«Il M5S tenga fede alla sua missione, il Pd sta soffocando la democrazia»

TERMOLI. Pare una battaglia personale, quella del battitore libero Pierfrancesco Citriniti e il Pd, nella declinazione dell'establishment dirigenziale.

«In questi giorni, ascolto tante persone della mia città che stanno cercando di regalare un futuro migliore alla nostra comunità. La cosa che mi mortifica di più è vedere questa grande voglia venire bloccata da presunzione e arroganza di alcune decisioni politiche che non vogliono questo cambiamento solo per partito preso.

Mi reputo un libero cittadino e libero pensatore e come tale non ho paura di esprimere le mie idee. Sono stanco di ascoltare giovani e persone che non possono essere liberi di esprimersi e confrontarsi, e ricevono solo una forzata chiusura, ripeto, di arroganza e presunzione. Mi sento in dovere verso i miei cittadini e la mia città e in quello che credo di lanciare un grido di denuncia.

L'arroganza di una parte del Partito Democratico sta soffocando la democrazia a Termoli.

È giunto il momento di alzare la voce e denunciare senza mezzi termini l'atteggiamento arrogante e prepotente di una parte del Partito Democratico a Termoli, che continua a ignorare le altre forze politiche e i cittadini nel processo di selezione del sindaco che rappresenti la sinistra. Questa chiusura mentale e mancanza di rispetto verso chi desidera un confronto aperto e inclusivo sta creando uno stallo che danneggia gravemente la democrazia locale. I cittadini di Termoli, oltre 33.000 individui liberi da appartenenze partitiche, meritano di essere rappresentati da qualcuno che vive il territorio e ascolta veramente le loro esigenze, anziché essere trattati come pedine da manipolare a piacimento. È inaccettabile che pochi dirigenti partitici, mossi solo dalla voglia di potere, pretendano di dettare legge senza considerare le alternative e il desiderio di cambiamento espresso da una vasta parte della comunità. Invito tutte le forze politiche, civiche e contrarie a opporsi alla prepotenza di questa parte di Partito Democratico a unirsi, per mettere fine a questa deriva autoritaria e riportare la democrazia e il rispetto per i cittadini al centro della politica termolese.

È tempo di tirare fuori gli artigli e contrastare con fermezza questa spocchia che minaccia il futuro di migliaia di persone. Mi rivolgo in particolare al Movimento 5 Stelle affinché mantenga fede alla propria missione di rappresentare il cambiamento e le istanze dei cittadini, senza cedere alle pressioni di un establishment che non ha a cuore il bene comune e che non vi ha convinti da subito. Non bisogna stare per forza insieme. Non possiamo più permettere che il silenzio e l'inerzia favoriscano chi pensa di poter decidere impunemente per la vita di una comunità intera. È il momento di salire sul ring della politica e combattere con determinazione per un futuro migliore per Termoli e per tutti i termolesi. Siamo più forti uniti, e insieme possiamo ridare speranza e fiducia in una politica sana, trasparente e realmente al servizio dei cittadini. Mettiamoli all’angolo. Se davvero sono così forti che vadano da soli in questa competizione e a tutti voi uniti dateli il giusto avversario per mandarli a casa. A Roma o a Campobasso se ne faranno una ragione. Termoli è dei termolesi. Dimostratemi che mi sto sbagliando.

Sempre con affetto e sentimento verso la mia terra».