Termoli Libera: «Per spezzare le catene che stringono la città, i nostri sono progetti concreti»

Termoli Libera: l'intervista a Pino D'Erminio

TERMOLI. Lista quasi pronta, mancano solo un paio di nomi, ma strategicamente li lasciano liberi, idee chiarissime e probabilmente covano o nutrono la speranza di andare da soli.

Termoli Libera vuole spezzare le catene che da troppo tempo, a loro dire, imprigionano i sogni di una città verso lo sviluppo sostenibile, questo il senso del logo presentato ufficialmente stamani, al Café de Paris, da Pino D'Erminio, Daniela Decaro e tanti sostenitori-candidati, immaginiamo.

Un bel gruppo, frutto di un percorso comune nell'opposizione politica, prima Movimento 5 Stelle e quindi Termoli 2024 (oltre all'associazione Schierarsi) per la vicepresidente del Consiglio comunale, quindi dalla Rete della Sinistra per D'Erminio, scelte importanti, che hanno lasciato per strada anche compagni di battaglie ciascuno, vedi Antonio Bovio per la Decaro e Marcella Stumpo, chissà che non si ritroveranno più avanti.





Intanto, quello che è definito è un programma amministrativo di cose concrete, non il classico libro dei sogni elettorali. Loro entrano nel merito e non solo progettuale. No ad alleanze con Azione, Italia Viva e Costruire Democrazia, non amano quei partiti centristi che agiscono in base alle convenienze politiche, no a un Pd che reiteri personaggi e proposte avversate nel corso degli anni e per la verità, anche sul crescente e proliferante fronte civico si è molto scettici, «Per diverse delle componenti dietro non c'è assolutamente nulla», ha affermato D'Erminio, che annuncia di partecipare all'ultimo incontro del cosiddetto "campo larghissimo", perché poi si pensa a dare concretezza a Termoli Libera.

Come viene definito dai proponenti, un programma di impegni precisi, non di sole parole.

«Il nostro programma non si limita agli enunciati generali, ma propone iniziative e provvedimenti precisi, che perseguiremo e non tradiremo, qualunque sia l’esito elettorale.

Il programma è articolato su 8 temi, che affrontano aspetti di competenza dell’amministrazione comunale. Ogni tema è introdotto da un’analisi del contesto, alla quale seguono gli interventi chiave che proponiamo.

1. URBANISTICA, MOBILITÀ, VERDE URBANO

Alcuni interventi chiave

− Rifiutare qualunque demolizione del Piano di Sant’Antonio per fare posto ad interventi edilizi. Trasformare la piazza in giardino comunale. Risanare e rinverdire il costone.

− Realizzare un parcheggio multipiano in Piazza Donatori di sangue su 5 livelli (2 interrati, 2 fuori terra, più lastrico solare), con 410 stalli.

− Realizzare un parcheggio multipiano su tre livelli lungo Viale Trieste, dove ora sono i binari 7 ed 8 della ferrovia (da eliminare).

− Ridurre l’accesso e la circolazione di autoveicoli nel centro cittadino, creando una Ztl (zona a traffico limitato). Gli autoveicoli esclusi dalla Ztl potranno parcheggiare nei multipiano adiacenti al centro o nei parcheggi scambiatori periferici.

− Rispettare le disposizioni urbanistiche, in particolare quelle relative alle aree da cedere al comune per il verde, i parcheggi ed i servizi.

− Revocare il contratto e la convenzione sottoscritti il 22/09/2021 con Gtm, riguardanti il trasporto pubblico locale (Tpl), il terminal bus, il parco comunale ed altri servizi, per gravi e reiterati inadempimenti della società.

− Riprogrammare/potenziare il trasporto pubblico locale (più corse, più frequenti, più dirette, in più ore). Incrementare il chilometraggio.

− Autobus urbani nuovi, più sicuri e confortevoli per utenti ed autisti, a minore impatto ambientale, accessibili alle carrozzine, muniti di Avm (Automatic Vehicle Monitoring), per fornire i tempi di attesa anche via cellulare e pagamento telematico biglietto-abbonamento.

− Fare di Termoli una città boscata, riqualificando ed incrementando almeno del doppio il patrimonio arboreo cittadino (da 8.000 a 16.000 alberi), con particolare attenzione al parco comunale, ma anche alla creazione in ogni quartiere di almeno un giardino pubblico.

2. RETE FOGNARIA, DEPURAZIONE, PULIZIA URBANA, ANIMALI RANDAGI O VAGANTI

3. DISAGIO ABITATIVO E SERVIZI SOCIALI

4. ECONOMIA E LAVORO

5. ARTI E CULTURA

6. SPORT ED ATTIVITÀ MOTORIA

7. ENERGIA DA FONTI ECORINNOVABILI

8. BILANCIO COMUNALE.