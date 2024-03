«Il Superbonus ha dato dignità anche al Molise, "ennesima stretta" del Governo Meloni»

CAMPOBASSO. Nota dei Consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Andrea Greco, Angelo Primiani e Roberto Gravina sui tagli al Superbonus e bonus edilizi ad opera del Governo Meloni.

«La linea politica che il Governo Meloni sta seguendo è sempre più chiara: lasciare indietro le famiglie in difficoltà e i lavoratori. Dopo l’abolizione del reddito di cittadinanza, questa volta tocca al Superbonus, la misura di dignità che ha dato slancio all’economia e all’edilizia, anche in Molise. Con il decreto legge del Ministro dell’Economia Giorgetti che blocca lo sconto in fattura e la cessione del credito, si delinea la chiara volontà dell’attuale Governo: fare a pezzi la crescita economica del Paese mettendo ancora una volta in ginocchio soprattutto le regioni del Mezzogiorno.

Il Superbonus è stata la misura più virtuosa realizzata dal nostro Paese, volano per l’economia, l’edilizia, la crescita occupazionale e la transizione ecologica. Una norma di dignità, una misura per favorire i cittadini e permettere a tutti, senza distinzioni sociali, di poter vivere in abitazioni dignitose. Al contempo l’edilizia, condannata da anni ad una situazione di crisi sistematica, ha vissuto un rilancio nel periodo storico più difficile, quello della pandemia. A livello nazionale, dati alla mano, la misura ha creato 1 milione di posti di lavoro, un rientro di gettito fiscale per le casse dello Stato e un impatto sulla crescita del Pil nazionale.

Insomma, sono i numeri a sottolineare chiaramente come il Superbonus sia stata una vera e propria boccata d’ossigeno anche per il Molise. Dal 2020 al 2021 nella nostra regione si è registrato uno degli aumenti più alti in Italia, con vantaggi per l’economia locale e per l’occupazione. Il fatturato del settore ha avuto un incremento di oltre 20 milioni di euro, con un +75%. Situazione nettamente positiva sia per le imprese edili che per i posti di lavoro: in Molise si è registrato un aumento del 38% per lavoratori edili assunti. Per cui è evidente come le scelte del Governo Meloni siano del tutto deliranti e le analisi del ministro Giorgetti del tutto infondate, quando entrambi attaccano il Superbonus, la misura che, dati alla mano, ha portato grandi vantaggi alle regioni, soprattutto ai comuni del centro-sud.

La scelta di abolire il Superbonus è «tesa a chiudere definitivamente la eccessiva generosità» della misura: queste le parole imbarazzanti usate dal Ministro della Meloni per giustificare una scelta scellerata. Eppure la nostra norma non è stata un atto di estrema generosità, come dicono, ma una misura che ha favorito i cittadini, le famiglie, i lavoratori, pensando al benessere dell’intero Paese e delle singole regioni, senza trascurare nessuno.

Il vero senso del governare e fare politica è lavorare per il bene comune e non favorire le lobby: ecco la differenza tra noi e loro».