Superbonus, Della Porta (Fdi): «Impegno per tutelare i comuni del Molise colpiti dal sisma»

ROMA. Il dibattito sul Superbonus calato sul territorio, con l'intervento del senatore di Fratelli d'Italia Costanzo Della Porta.

“Pur comprendendo le ragioni del Governo in ordine alla necessità e urgenza di prevedere ulteriori e ancora piu incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica, anche rivedendo la disciplina relativa alla modalità di cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, al fine di tutelare il territorio della Regione Molise colpito dal sisma del 2018, mi attiverò affinché il decreto legge sia modificato durante l’iter parlamentare di conversione che inizierà dal Senato della Repubblica.

E questo per garantire che anche ai comuni molisani gli stessi benefici dei comuni dell’Italia centrale”.