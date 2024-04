Italia Viva non ha dubbi: «Libertà e coraggio assieme alle competenze di Mileti»

TERMOLI. Comincia a delinearsi anche il nuovo profilo della coalizione progressista, dopo l'invito al dialogo promosso ieri dal tandem Pd-M5S in vista delle elezioni amministrative.

A fornire un assist all'incontro odierno, ma anche alla designazione del candidato sindaco Joe Mileti, è stato il coordinatore provinciale di Italia Viva, Angelo Mancinone, tra i sei firmatari del documento che lo scorso 23 febbraio ufficializzarono questa scelta, ma che poi ha subito alcune traversie, come il dietrofront di Costruire Democrazia, ad esempio.

«In fatto di alleanze non abbiamo pregiudizi o preclusioni, le stiamo cercando sulla base di punti programmatici. È un orizzonte largo, anzi larghissimo, quello a cui guarda Italia Viva in vista delle prossime elezioni amministrative al Comune di Termoli; con l’auspicio che le formazioni che, senz’altro possono presentare numeri diversi e superiori di quelli di Italia Viva, e cioè il Pd ed il M5S convergano in modo convinto assumendo il ruolo di protagonisti unitamente tutti gli altri soggetti della coalizione.

Libertà e coraggio, aggiunti alle specifiche competenze dimostrate dal candidato sindaco, l'avvocato Joe Mileti sono i cardini su cui facciamo affidamento, impegnando il Partito che scalda i motori ed elabora politiche in linea con una proposta amministrativa non sulla base di ideologie ma di progetti realizzabili. Abbiamo bisogno di servizi efficienti che diano risposte concrete in tempi rapidi, di sicurezza per le nostre famiglie, di essere inclusivi e di ascoltare i nostri cittadini. Termoli deve aspirare a diventare sempre più la vetrina splendente del Molise e del Medio Adriatico.

Questo è possibile solamente unendo le volontà e gli sforzi di persone capaci, operative, concrete che siano disponibili all’ascolto dei bisogni del mondo del lavoro e dei cittadini sia per le scelte giornaliere che per quelle strategiche sul lungo periodo».