Accordo di sviluppo col Governo Meloni: «Non è stato un atto di riguardo verso il Molise»

L'arringa di Alessandra Salvatore sull'accordo per i fondi di sviluppo e coesione

CAMPOBASSO. La capogruppo regionale dem Alessandra Salvatore ha "affondato" in conferenza stampa a Palazzo D'Aimmo l'accordo di Sviluppo e Coesione, per l'esponente del Pd: «Non è stato un atto di riguardo verso il Molise». Parole pronunciate nel briefing stampa alla presenza della collega di gruppo consiliare Micaela Fanelli.

«È un insieme di finanziamenti a pioggia, da cui, peraltro, sono totalmente assenti sia il capoluogo che tutta l'area interna, rispetto ai quali sembra mancare una visione organica per uno sviluppo di tutta la regione. Sviluppo che doveva e deve passare, anche e soprattutto, per infrastrutture stradali e ferroviarie, che colleghino la costa adriatica con la direttrice tirrenica.

Si è persa l'ennesima occasione per ragionare concretamente della quattro corsie, che unisca Termoli a San Vittore: opera strategica per la quale occorreva ed occorre dare segnali. Lo sviluppo del Molise non può prescindere dallo sviluppo di tutte le sue aree, a partire da quelle interne, per le quali non si intravedono misure idonee alla fuoriuscita da un isolamento, che sta raggiungendo livelli senza precedenti.

Siamo stati estromessi, come consiglieri regionali, dalla discussione sul Fsc. Contiamo, però, di potere dare un contributo per il dettaglio degli interventi e per la programmazione del nuovo ciclo di fondi strutturali».