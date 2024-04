Ore decisive per definire le candidature, intanto Mileti presenta già nome e simbolo

TERMOLI. Ore decisive per le candidature a sindaco negli schieramenti principali in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

Sia nel centrodestra che nel centrosinistra si vorrebbe “chiudere” la pratica entro la settimana, per poi passare alla fase di composizione delle liste, poiché andranno presentate venerdì 10 e sabato 11 maggio.

Abbiamo ribadito più volte come sull’eredità dell’amministrazione uscente a Termoli, con Nico Balice in pole position, occorre attendere che si risolva il rebus Campobasso, per la doppia designazione nel centrodestra, nel centrosinistra, invece, due gli assi che si contrappongono, in una sorta di braccio di ferro.

La coalizione progressista, che dialoga con forze civico-politiche e la coalizione civico-progressista a cui ammicca ora Costruire Democrazia, che si è sganciata da Pd e M5S. Ma chi la spunterà?

La strategia della fuga in avanti del candidato sindaco Joe Mileti, con la conferenza stampa di sabato scorso, ha avuto poi un sequel, nella riunione di martedì sera al Café de Paris, dove nella discussione tra i partiti e movimenti seduti attorno al tavolo è emerso come al momento non ci siano nomi in competizione rispetto a quello dell’avvocato penalista. Quindi, Pd, VotaxTe, Italia Viva e Socialisti tirano dritti, col Movimento 5 Stelle attento alle evoluzioni, ma che comunque sta portando avanti il dialogo.

A supporto di questo, stasera, alle 18.30, come peraltro annunciato sabato scorso, Mileti compie un ulteriore passo in avanti, dove inaugurerà la propria sede elettorale, in corso Umberto numero 28 e presenterà il proprio logo e il nome del movimento di questa avventura elettorale.

Conferma di come difficilmente poi lo si potrà chiamare a un dietrofront. I proponenti che dal 23 febbraio ne hanno ufficializzato l’investitura, infatti, contano anche sull’assenza di antagonisti chiari.

Anche perché, l’occasione di anticipare i tempi, soprattutto rispetto agli avversari di centrodestra, visti i dissidi emersi, è superata dai fatti e nel centrosinistra rischiano che il gong lo suonino prima gli altri.