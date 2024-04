«Viva soddisfazione per la nomina di Brunese, grazie al ministro Schillaci»

TERMOLI. La nomina del Rettore dell'UniMol Luca Brunese in seno al CdA dell'Istituto Superiore di Sanità non è passata affatto inosservata e non poteva essere altrimenti, vista anche l'importanza che ha dimostrato l'Iss negli ultimi anni, ruolo strategico e centrale della sanità italiana.

Per questo, il senatore di Fratelli d'Italia, Costanzo Della Porta, ha voluto esprimere soddisfazione per la scelta operata dal ministro della Salute Orazio Schillaci, con cui lo stesso parlamentare molisano, esponente della maggioranza di Governo che ne supporta l'attività, ha avviato sin da subito interlocuzioni per affrontare il nodo delle questioni regionali.

«Apprendo con viva soddisfazione la nomina del Prof. Luca Brunese, Rettore dell’Unimol, nel consiglio di amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità. Tale scelta certifica senza dubbio il valore umano e scientifico del Prof. Brunese e ancora una volta la vicinanza del Ministero e del Ministro Schillaci alla nostra regione».