Azione Civica: «Sosterremo l'eventuale candidatura di Patrizia Manzo»

TERMOLI. Dopo la notizia delle dimissioni dal MoVimento 5 Stelle da parte di Patrizia Manzo, il coordinatore regionale di Azione Civile, Nicola Lanza afferma, senza ombra di dubbio, la sua volontà di avere la Manzo come candidata sindaca delle prossime amministrative di Termoli.

«Incontrai Patrizia Manzo per la prima volta nel 2012, una riunione a Termoli, sulla democrazia partecipata, promossa da Patrizia e altri attivisti del m5s. Oggi leggo che Patrizia si è dimessa dal movimento. Mi auguro che si profili per lei una candidatura a Sindaco di Termoli, Patrizia Manzo è un nome che unisce e non esiterei a dare il mio personale appoggio a tale candidatura e se interpellati, come Azione Civile Molise, saremo pronti a dare il nostro contributo».