«Voglia di Termoli», il simbolo del movimento di Joe Mileti

In sede

In sede gio 04 aprile 2024

Joe Mileti inaugura la sede elettorale di Corso Umberto

TERMOLI. Una cosa è incontrovertibile, il candidato sindaco Joe Mileti ha tanti amici, che poi si possano tradurre tutti in consenso, è una incognita.

Lo dimostrano le tante persone che questa sera hanno affollato la sede elettorale di Corso Umberto, nella cerimonia sobria e informale di apertura, che attorno alle 18.45 ha visto l'avvocato penalista svelare agli occhi dei più logo, colori e nome del suo movimento: "Voglia di Termoli", che ha poi arricchito con un discorso rigorosamente ufficiale, letto con emozione.

Giovani, adulti, sostenitori, esponenti politici, c'era un humus variegato a questo debutto.

Colori che riprendono l'essenza della termolesità, ossia il giallorosso, un Castello Svevo che in ingombra il cerchio e un volto che dà impressione e slancio di ottimismo.

«Il mio messaggio si rivolge a tutti, a tutte le donne e uomini di buona volontà che vogliono la rinascita a partire da adesso.

Noi siamo uomini e donne di verità e di parola e quindi diciamo e diremo solo quello che possiamo mantenere e che ci sforzeremo di perseguire.

Nell’annunciare la mia candidatura a sindaco di Termoli lo scorso sabato a piè di Castello avevo precisato che di lì a qualche giorno sarei tornato in pubblico per annunciare il nome ed il simbolo del mio movimento, del nostro movimento.

Movimento che ripeto è sempre aperto a valutare la forza e la qualità di altre componenti politiche che sulla base di un programma condiviso esprimono la stessa volontà di rinascita e lo stesso amore per la città di Termoli.

La mia prima idea che muove il mio pensiero non è sola, perché è legata al cuore, ai sentimenti profondi per Termoli, ed è per questo che ritengo che ognuno di noi è chiamato ad un atto di responsabilità, ad un atto d’amore che dobbiamo ai nostri genitori e alle generazioni passate ma soprattutto a quelle future.

Questa responsabilità rispetto alla quale nessuno può sentirsi esonerato, mi spinge ad affrontare direttamente il perseguimento di un interesse generale attraverso l’attività politica il cui unico intento è quello di perseguire il bene comune».

