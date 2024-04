Michele Santoro domenica sera in piazza Monumento

TERMOLI. Domenica 7 aprile Michele Santoro fa tappa in Molise con il monologo "Proiettili e Bugie", per due diversi appuntamenti: in mattinata a Campobasso, in Piazza Vittorio Emanuele II alle ore 11,30 e nel pomeriggio a Termoli, in Piazza Monumento alle ore 18.30.

Saranno presenti anche Maurizio Acerbo, Ilaria Leonardis e Piernicola Pedicini.

In concomitanza con gli appuntamenti e nei medesimi luoghi, sarà possibile firmare ai banchetti organizzati per la raccolta firme della lista Pace Terra Dignità, promossa da Santoro e Raniero La Valle per le Elezioni Europee 2024.