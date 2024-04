Noi Moderati prosegue l'opera di radicamento del partito

CAMPOBASSO. Va avanti il lavoro e l’azione di ‘Noi Moderati’ con il suo coordinatore regionale per il Molise e componente del direttivo nazionale Fabio Cofelice. In fase avanzata di predisposizione la lista che correrà alle consultazioni per l’elezione del prossimo sindaco di Campobasso, nel contempo rinnovate le cariche istituzionali del Partito. Componente del direttivo nazionale: l’avvocato Antonio Di Renzo; segretario provinciale di Campobasso: Luigi Zappone; delegato alle politiche giovanili, alla digitalizzazione ed al rinnovamento nelle Istituzioni: Francesco Emanuele; delegata alle Pari Opportunità ed alle politiche di genere, l’avvocato Stefania De Michele, delegato alle attività organizzative ed agli eventi promozionali del Partito: Mario Candeloro.

“Lavoriamo in sinergia con l’obiettivo di affermare sempre di più e sempre meglio il processo di radicamento del Partito sul territorio regionale – questo quanto dichiarato dal Coordinatore Regionale per il Molise Fabio Cofelice – al centro della nostra azione – ha continuato – gli interessi della gente perché oggi è più che mai urgente e necessario fornire risposte in tempi brevi alle innumerevoli esigenze che il territorio ha. Sono perciò convinto, che tali risposte possano essere date attraverso un lavoro di squadra, essenziale e il punto da cui partire.

Ringrazio perciò quanti hanno deciso di apportare il proprio e personale contributo attraverso il loro impegno e mettendo al servizio competenze e professionalità. Certo che insieme si potrà concorrere ad un cambio di passo per una Politica più equa e che guardi all’interesse dell’intera comunità”.