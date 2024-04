Centrosinistra "Forte" nel capoluogo, il M5S incontra la candidata a sindaco

CAMPOBASSO. Pur non "larghissimo", viste le altre candidature in campo, il centrosinistra nel capoluogo prosegue spedito, molto più che a Termoli, in vista delle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno.

Nella serata di ieri, venerdì 5 aprile, si è tenuto l’incontro del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Campobasso presso il dopolavoro ferroviario. Gremita la sala per l'incontro con Marialuisa Forte, candidata sindaca della coalizione progressista sostenuta dal Movimento 5 Stelle. La candidata ha espresso l'intenzione di voler lavorare in sintonia con l'amministrazione uscente, si è concentrata sul tema dei trasporti e ha illustrato l'importanza di elaborare strategie per portare le persone a votare, in particolare i giovani.

L'incontro è stato coordinato da Francesco Angeli, rappresentante del Gruppo Territoriale. Ad inizio incontro sono stati comunicati al gruppo, inoltre, i nuovi vice rappresentanti, ovvero Evelina D'Alessandro, già consigliera comunale e provinciale, e Claudio Matteo, così a completare il coordinamento del gruppo che già vedeva impiegati Riccardo Di Palma come referente giovani, Claudio Paolone come referente progetti, Anna Baratta come referente alla formazione.

E' stata inoltre l'occasione per confrontarsi sul proseguo della costruzione della lista del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni comunali a Campobasso.

Diversi gli esponenti presenti: Antonio Federico, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, l'ex Sindaco e consigliere regionale Roberto Gravina, il consigliere regionale Angelo Primiani, il Presidente del Consiglio Comunale Tonino Guglielmi, la Sindaca di Campobasso Paola Felice, l'assessore Simone Cretella, l'assessore Luca Praitano, il capogruppo M5S al Comune Antonio Vinciguerra.