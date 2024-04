Pace, Terra, Dignità: alla fiera con Pino Aprile, Piernicola Pedicini e l'ex sindaco Vincenzo Greco

Pace, Terra, Dignità: alla raccolta firme l'intervista dell'onorevole Piernicola Pedicini

TERMOLI. Prosegue l'impegno sul territorio mirato alla raccolta firme, quello della lista tenuta a battesimo da Michele Santoro e Piernicola Pedicini, che sarà in lizza alle elezioni europee.

Nuova iniziativa, dopo quella del penultimo fine settimana di marzo, per la sottoscrizione: «Sostieni la Pace e il Sud con la lista per le Europee2024 “Pace, Terra, Dignità».

«È giunto il momento di dare voce alla nostra volontà di cambiamento! Unisciti a noi nel sostenere la lista “Pace, Terra e Dignità”, l'unico progetto politico che mette al centro la pace e il rilancio del Sud.

Siamo gli unici a chiedere un cessate il fuoco ovunque ci sia guerra e a combattere per ridare dignità al Mezzogiorno d’Italia. Vogliamo trasformare il Sud da periferia d’Europa a locomotore dell'intero continente, un crocevia di rapporti economici con il resto del mondo», il messaggio alla base di questa campagna.

L'appello alla partecipazione è stato rilanciato dall'ex sindaco Vincenzo Greco, che è referente regionale di Equità territoriale e stamani, in un'affollatissima fiera del primo sabato del mese, ad aprile, non poteva mancare proprio Pino Aprile, assieme a lui e al Notaio, c'era l'europarlamentare Piernicola Pedicini, che assieme a Michele Santoro ha dato vita alla lista Pace, Terra, Dignità".





«Stiamo raccogliendo le firme per la presentazione alle elezioni europee della lista "Pace, Terra, Dignità" (capolista Michele Santoro), nella quale sono candidati alcuni del Met, tra cui il segretario Piernicola Pedicini. Stamattina dalle 9 alle 14 siamo con il gazebo in Piazza del Papa. Sono presenti lo stesso Pedicini e Pino Aprile. Domani, domenica, nel pomeriggio il gazebo sarà in piazza monumento e ci sarà anche Santoro. Se non hai ancora firmato ti aspettiamo», il messaggio di Greco.





Iniziativa alla vigilia proprio dell'evento che vedrà Michele Santoro venire in Molise, prima nel capoluogo domattina e poi a Termoli, domani sera.

Riscontro significativo da parte della cittadinanza, che alla parola pace pare rispondere più delle istituzioni, ma pochi i giovani ad avvicinarsi al gazebo.

Infine, è possibile firmare a Termoli anche stasera, dalle ore 17 alle 20, sul Corso Nazionale, altezza Via Adriatica, dove sarà presente anche il segretario regionale di Rifondazione comunista, Pasquale Sisto.

