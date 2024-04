Una candidatura contro il pensiero unico, la sfida di Michele Santoro approda a Termoli

TERMOLI. Per usare un gergo televisivo, "la pace fa cassetta". Sarà stato anche l'incredibile afflusso di gente nel passeggio serale, ma tante le persone che si sono recate in piazza Monumento a Termoli, per l'incontro con Michele Santoro, che ha movimentato la raccolta firme della lista Pace, Terra, Dignità, con cui vuol competere assieme ai suoi compagni di viaggio alle prossime elezioni europee.

Seconda tappa molisana, dopo quella mattutina, per l'anchorman, come ha ritenuto di ribadire nel corso dell'intervista che ci ha rilasciato, perché proprio per frantumare il pensiero unico ha intrapreso questa avventura.

Gazebo preso quasi d'assalto, quello dov'era anche presente l'ex sindaco Vincenzo Greco, sempre più in prima linea.

Presenti in piazza Monumento per il monologo "Proiettili e Bugie", anche Maurizio Acerbo, Ilaria Leonardis e Piernicola Pedicini.

Galleria fotografica