Slitta a mercoledì il tavolo per le candidature ufficiali del centrodestra

TERMOLI. Non solo il weekend di passione appena trascorso, passione politica s'intende, per avere il via libera alla candidatura dei primi cittadini di Campobasso e Termoli, per la coalizione di centrodestra, che proprio scontando la situazione non così lineare del capoluogo sta ritardando e non poco di ufficializzare la scelta in riva all'Adriatico, che a livello sostanziale è stata compiuta da mesi, quella dell'assessore all'Urbanistica, Nico Balice.

Per Palazzo San Giorgio, invece, in lizza i Popolari per l'Italia con Salvatore Colagiovanni, Fratelli d'Italia che non "mollerebbe" ancora la casella, nonostante il diniego alla candidatura di Quintino Pallante, e la Lega, con Gianluca Cefaratti, attuale assessore regionale.

Domani è in programma un tavolo nazionale di coalizione, ma riservato ai capoluoghi di provincia impegnati alle amministrative dell'8 e 9 giugno, quindi si parlerà anche di Campobasso. Mercoledì, proprio in quella sede, invece, come negli altri incontri molisani, si dovrebbe definire la doppia designazione.