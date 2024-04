Nuova frenata sulle alleanze nel centrosinistra

TERMOLI. Nuova frenata del centrosinistra "tradizionale", quello composto dal Pd e dal Movimento 5 Stelle, arricchito nella coalizione progressista locale da Italia Viva-Socialisti e VotaxTe a sostegno del candidato sindaco di Termoli Joe Mileti con la sua "Voglia di Termoli".

Dopo che in Molise ero stato definito il perimetro delle alleanze per la sfida alle elezioni amministrative, con le cinque formazioni in campo, mutati ancora una volta gli equilibri, in quella che appare davvero come una vicenda a elastico.

A sconvolgere, si fa per dire, gli equilibri a cui si era giunti a fatica, dopo quasi due mesi di confronti serrati, smarcamenti, distinguo e ricomposizioni, stavolta sarebbero intervenuti i livelli nazionali - il condizionale è d'obbligo in assenza di comunicazioni ufficiali o formali - prima col Movimento 5 Stelle, quindi col Pd. Per questa ragione, il coordinatore regionale pentastellato, Antonio Federico, è salito a Roma per discutere delle amministrative e avrebbe ricevuto lo stop sulla candidatura, stesso discorso per Ovidio Bontempo, contattato dalla segreteria nazionale.

Indiscrezioni che si sono diffuse dapprima nel capoluogo, ieri, e in tarda serata sulla costa. Stamani potrebbero esserci, dunque, delle novità, poiché era attesa anche una conferenza stampa della coalizione progressista, mai convocata però, che avrebbe dovuto formalizzare l'alleanza.