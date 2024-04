Vandalismo contro il Prc, parla il circolo dem: «No all’intolleranza politica!»

GUGLIONESI. L'episodio di vandalismo denunciato a Guglionesi dal segretario regionale di Rifondazione comunista, Pasquale Sisto, ha portato la segretaria del circolo dem, Annamaria Becci, a diffondere un messaggio di solidarietà: «No all’intolleranza politica!»

«Il Circolo del Pd di Guglionesi esprime profonda solidarietà al Partito locale di Rifondazione Comunista per l’atto oltraggioso compiuto sulla sua bacheca, “sporcata in tutti i sensi” dal disegno di una croce celtica, simbolo di movimenti neofascisti. L’errore più grave sarebbe quello di derubricarlo esclusivamente ad un gesto vandalico o ad una bravata, ma colpisce anche il silenzio delle altre forze politiche e sociali nel non condannare pubblicamente questo grave gesto di intolleranza politica.

Nei mesi scorsi il Pd condannò l’enfasi di uno sbandierato saluto romano da parte di un ex Assessore Comunale perché il suo gesto poteva trovare facili proseliti, così come non incoraggia il tifo snaturato verso la propria squadra di calcio locale in quanto ricorre a falsi richiami a brigate e a condotte a volte che non hanno nulla a che fare con il calcio e con lo sport.

Nel momento in cui la politica locale, anche se per colpe certamente attribuibili ad una destra che ha inteso anteporre le proprie faide interne a quelle del bene comune, occorre che tutte le forze sinceramente democratiche uniscano i propri sforzi non solo per denunciare tali deprecabili gesti, ma anche e soprattutto per ridare un futuro alla nostra comunità attraverso una prossima guida politico-amministrativa competente e lungimirante del nostro paese».