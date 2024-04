Costruire Democrazia sta cesellando la lista per le amministrative

TERMOLI. In attesa di definire la propria collocazione si torna a parlare di Costruire Democrazia, riunita a Termoli nella sede elettorale aperta da Andrea Montesanto, sabato pomeriggio in Corso Umberto.

«L'appuntamento con le comunali di Termoli rappresenta un momento importante per il movimento Costruire Democrazia perché misureremo i risultati elettorali e politici dello sforzo che Andrea Montesanto ha profuso in questi mesi nella Costruzione di una rete di persone impegnate in questa iniziativa politica e di impegno civile, in direzione in particolare della tutela della sanità pubblica che in basso Molise soffre di criticità e ritardi che sono persino peggiori di quelli che complessivamente attanagliano l'intera organizzazione sanitaria regionale.

Io nutro grandi aspettative da questo appuntamento, sono sicuro che con la lista che Andrea sta costruendo, riusciremo a rappresentare un elemento di grande novità nell’offerta politica termolese, quindi è certamente un buon inizio in vista di tutti i prossimi appuntamenti anche su scala regionale», il Romano pensiero.

Montesanto, invece ha annunciato la formazione di una nuova lista elettorale, promettendo un cambiamento radicale nella gestione della città. «Con un programma che abbraccia tematiche a 360 gradi, Montesanto e la sua squadra si impegnano a rappresentare al meglio gli interessi dei cittadini. La promessa di Costruire Democrazia è quella di una politica più democratica e vicina ai bisogni reali della gente.

La lista ufficiale, che sarà presentata a breve, è composta interamente da candidati-cittadini, scelti per la loro capacità di rappresentare autenticamente i termolesi nelle istituzioni. Con queste premesse, ci prepariamo a entrare nella competizione elettorale, portando una ventata di novità e speranza per il futuro di Termoli».