E sono tre, a sostegno di Mileti ci sono i "Giovani per Termoli" e "Democrazia è Solidarietà"

Amministrative di Termoli: Joe Mileti presenta altre due liste

TERMOLI. Un'abbuffata di colori giallorossi, si preannuncia così, senza tema di smentita, la coalizione che sta prendendo forma, per ora solo su aspetti civici, a sostegno del candidato sindaco Joe Mileti.

Dopo "Voglia di Termoli", la lista principale, tenute a battesimo stasera, nella sede di Corso Umberto, altre due compagini, la prima è frutto di una rivisitazione dell'esperienza presenze in Consiglio comunale negli ultimi dieci anni, ossia VotaXTe, che diventa "Democrazia è Solidarietà", artefice Peppino De Lena; la seconda rigorosamente young: "I Giovani per Termoli", con ragazzi e ragazze piene di entusiasmo.





Mancavano chiaramente i riferimenti partitici, c'era Mario Orlando, che si candiderà in "Voglia di Termoli", ma soprattutto tanta gente nuova, che apprezza questa spontaneità un po' inedita per chi scende in campo con l'obiettivo di diventare primo cittadino.

Un messaggio anche ai partiti che lo designarono il 23 febbraio scorso e che ora o recalcitrano, oppure non lo hanno più condiviso come proposta ufficiale, ma i giorni trascorrono, come ormai ribadiamo spesso, e occorrerà annunciare anche proposte alternative, altrimenti a furia di dire no, si resta col cerino in mano.

