Centrodestra in stallo nel capoluogo, Romagnuolo (FdI): "Sono disponibile"

TERMOLI. Potrebbe essere Aida Romagnuolo a risollevare l'inghippo del candidato sindaco a Campobasso e sbloccare così anche l'investitura del candidato primo cittadino di Termoli, Nico Balice. È giunta dalla ex consigliera regionale di Fratelli d'Italia, la nota con cui dichiara la piena disponibilità per Palazzo San Giorgio.

“Se il partito di Fratelli d’Italia me lo chiederà, sono pronta a scendere in campo come candidata sindaco al Comune di Campobasso e questo, anche in considerazione della situazione di stallo che si è verificata a pochi mesi dalle elezioni comunali del Capoluogo di Regione. Ovviamente mi rivolgerò con grande rispetto alla coalizione di centrodestra”.

E’ quello che ho detto ieri sera a un incontro di amici ed elettori di Campobasso, dove forte è la rappresentanza di tanti cittadini che mi hanno sostenuta e votata alle scorse elezioni regionali, anche in virtù di essere nata a Campobasso, di aver vissuto a Campobasso e di essermi sempre battuta per la mia città. Ho ritenuto a ribadire, che l’unico candidato di Fratelli d’Italia che è nelle condizioni di vincere le elezioni come sindaco di Campobasso, resta il Presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante e pertanto, ho ufficialmente comunicato al mio partito, al Segretario regionale Di Sandro e ai vertici nazionali dello stesso, che nel caso Pallante fosse e spero sia il candidato designato, sono pronta a scendere personalmente in campo come consigliere comunale nella lista di Fratelli d’Italia, ma ho anche comunicato che sono disponibile, nel caso Pallante rinunciasse, ad essere la candidata come primo cittadino del nostro Capoluogo regionale.

Pallante resta un candidato vincente in un Capoluogo che non può ancora una volta essere regalato a una sinistra giallo rossa che, in questi anni, ha creato solo danni ai cittadini e al territorio.